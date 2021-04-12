BB Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun ameliyat olacak. Milli futbolcunun tedavisi yaklaşık 6 ay sürecek.

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Süper Lig lideri Beşiktaş, ligde kalma mücedelesi veren BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yendi; en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan goller Larin, Oğuzhan Özkakup, Rachid Ghezzal ve Gökhan Töre'den geldi. Cenk Tosun, sakatlanarak oyundan çıkarken milli golcünün diz kapağının çıktığı öğrenildi. Cenk Tosun, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.

Tedavisi yaklaşık 6 ay sürecek

Geceyi hastanede geçiren Cenk Tosun, bugün ameliyat olacak. 29 yaşındaki futbolcunun ameliyat sonrası tedavisi yaklaşık 6 ay sürecek.

EURO 2020'de de forma giyemeyecek

Milli futbolcu sakatlığı nedeniyle EURO 2020'de de forma giyemeyecek. Ocak ayında Everton'dan sezon sonuna kadar kiralanan Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla 4 maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştı.

''6-7 ay, bilemiyoruz ne kadar olur''

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından Cenk Tosun'un son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yalçın "Allah şifa versin. Sezonu kapattı. 6-7 ay, bilemiyoruz ne kadar olur. Çok ciddi bir sakatlık. Hayatta her şey insanların başına gelebiliyor. Her şeye hazırlıklı olmak lazım. Çok geçmiş olsun" dedi.

Mesut Özil'den geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçeli Mesut Özil de golcü oyuncu için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Türk asıllı Alman oyuncu, "Geçmiş olsun kardeşim. İnşallah en kısa sürede daha güçlü döneceksin sahalara" ifadesini kullandı.

TFF'den Cenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, BB Erzurumspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın milli yıldızı Cenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun resmi sitesinden Cenk Tosun'un sakatlığı hakkında şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçında dizinden üzücü bir sakatlık yaşayan, Beşiktaş ve A Milli Takımımız oyuncusu Cenk Tosun'a ve Siyah-Beyazlı camiaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Cenk Tosun'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."