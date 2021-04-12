BIST 1.378
DOLAR 8,21
EURO 9,75
ALTIN 459,26
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Görüşmelerde sona gelindi! Microsoft Nuance'yi 16 milyar dolara satın alacak

Demirören Haber Ajansı

MİCROSOFT, ses tanıma teknolojileri geliştiren Nuance Communications şirketini 16 milyar dolara satın almak üzere yürüttüğü görüşmelerin son aşamasına geldi.

Abone ol

Financial Times gazetesinin haberine göre, anlaşmayla, şirketin hisse değerinin Cuma günü kapanışa göre yüzde 23 primli olarak 56 dolar olarak belirlenmesi bekleniyor. Gazeteye konuşan kaynakların aktardıklarına göre nihai anlaşma önümüzdeki hafta açıklanacak.

ABD Massachusettes merkezli Nuance daha önce, Apple'ın sanal asistanı Siri'nin ses tanıma sistemini geliştirmişti. Konuşma tanımayı gelişmiş doğal dil işleme ile birleştiren bir uygulama olan Siri, mobil cihazlarda yapay zeka kullanarak, yazılımın konuşmaları ve taleplerini anlamasına olanak sağlıyor.

İki şirket birleşti
Nuance, ticari büyük ölçekli konuşma uygulaması işindeki rakibi ScanSoft ile Ekim 2005'te birleşti. ScanSoft, o dönemde en büyük rakibi olan Nuance'ı satın aldıktan sonra, iki şirket "Nuance Communications" adı altında birleşti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas sahur vakti 2021 iftar ve sahur saatleri
Kars Valiliği'nden CHP'li Sertel'in iddialarına ilişkin açıklama gerçek değil
Juventus Genoa'yı rahat geçti!
Cedi Osman'ın 15 sayısı galibiyete yetmedi
Kayseri sahur vakti Diyanet 2021 iftar saatleri
İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Tedbirleri genelgesi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak
Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı! 250 bin kişi daha arttı
İsmail YK kaç yaşında aslen nereli gizlice evledi mi eşi kimdir?
'Mobil' kadın hırsızlar Adana’da yakayı ele verdi
West Ham, Leicester City'yi 3 golle geçti
Yorumlar