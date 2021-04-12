Bayram ikramiyesi 2021 ne zaman verilecek kimlere eksik para yatacak?

Yaklaşık 14 milyon emeklinin beklediği bayram ikramiyelerinden beklenen son haber geldi. Emeklilere maaşların yanı sıra hem Ramazan hem de Kurban bayramında verilen 1000 liralık bayram ikramiyesi mayıs ayının ilk haftası ödenecek. Peki kimlerin 1000 liralık bayram ikramiyesi eksik yatacak?

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Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesinden yeni haberler geldi, son durumu cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Devlet tarafından yaklaşık 14 milyon emekliye ödenen bayram ikramiyesi ödemeleri bu yıl erken ödenecek. Hem Ramazan hem de Kurban bayramında 1000 lira olarak ödenen bayram ikramiyesi, mayıs ayının ilk haftası ödenmeye başlayacak. Kurban bayramı ikramiyeleri ise temmuz ayı ortasında ödenecek.

Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri mayıs başında ödenecek. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ise temmuz ayı ortasında ödenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz." dedi.

Kimlerin ikramiyesi eksik yatacak: Ölen eşinden ya da anne babasından aylık alanlara ise aldıkları hisse üzerinden emekli ikramiyesi ödenecek. Örneğin ölen eşinin maaşının yüzde 75’ini alan emekliye bayram ikramiyesi olarak 750 lira verilecek.