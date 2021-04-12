Erman Toroğlu isyan etti: Ayıptır ya! Bu sahada ancak inek otlar

Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Erzurumspor'u 4-2 yendiği maçta Cenk Tosun'un sakatlanmasıyla ilgili zeminin kötü olmasına tepki gösterdi. Erman Toroğlu, 'Ayıptır ya! Bu sahada ancak inek otlar' ifadelerini kullandı.

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Süper Lig lideri Beşiktaş, ligde kalma mücedelesi veren BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yendi; en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan goller Larin, Oğuzhan Özkakup, Rachid Ghezzal ve Gökhan Töre'den geldi. Cenk Tosun, sakatlanarak oyundan çıkarken milli golcünün diz kapağının çıktığı öğrenildi. Cenk Tosun, sakatlığı sebebiyle sezonu kapattı.

''Ayıp ya! Bu sahada ancak inek otlar''

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Spor'da maça ilişkin çarpıcı yorumlar yaptı. Erman Toroğlu'nun sözleri şu şekilde: ''Çok tehlikeli bir zemin. Ayak girer çekemezsin ayak döner. Allah korusun Cenk gitti. Bu sahadan Erzurumspor yöneticileri sorumludur. Önce bu zemini düzeltin. Ayıp ya! Bu sahada ancak inek otlar. Futbol federasyonunun yerinde olsam seneye sahasından geçer not almayana futbol oynatmam.