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Oruca nasıl niyet edilir Diyanet sahura kalkmadan niyet edilir mi?

11 ayın sultanı Ramazan ayı bu gece kalkılacak ilk sahurla başlıyor.Orucunu hakkıyla tutmak isteyen vatandaşlar orucu bozan halleri araştırmaya başladı. Peki oruca nasıl niyet edilir, niyet etmeden oruç tutulursa kabul olur mu Diyanet cevap verdi.

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11 ayın sultanı Ramazan bu gece kalkılacak ilk sahurla başlayacak. 30 gün sürecek olan Ramazan ayını hakkıyla değerlendirmek isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de sahurda ezan okunurken su içilir mi, bişey yenir mi sorusu oldu. Diyanet bu sorunun cevabını net bir şekilde verdi. 

Ezan okunurken su içmek orucu bozar mı: Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi. Buna göre sahurda ezan okunduğu sırada, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda ezan okunurken su içmek orucu bozar. O gününün orucuna niyetlenmek isteyen kişi, ancak sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.

Unutarak bir şey yenirse oruç bozulur mu: Bu arada kişi oruçluyken bu durumu unutup bir şeyler yiyip içerse orucu bozulmaz. Peygamber Efendimiz konuyla alakalı, "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir" buyurmuştur (Buhari, "Savm", 26).

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