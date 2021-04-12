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West Ham, Leicester City'yi 3 golle geçti

Premier League'de Leicester City, deplasmanda West Ham United'a 3-2 mağlup oldu.

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Ligde 31. hafta maçına çıkan Leicester City, deplasmanda West Ham United'la karşılaştı.

West Ham United; 29. ve 44. dakikalarda Jesse Lingard ve 48. dakikada Jarrod Bowen'in golleriyle 3 puanı kazanan takım oldu.

Leicester City'nin gollerini 70. ve 90. dakikalarda Kelechi Iheanacho attı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolculardan Çağlar Söyüncü corona virüs karantinası nedeniyle, Cengiz Ünder ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Bu sonuçla birlikte Leicester City 56 puanda kalarak haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Londra ekibi West Ham United ise 55 puana ulaşarak dördüncü sıraya yükseldi.

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