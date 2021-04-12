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Kütahya'da kazı yapan işçi feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

KÜTAHYA'da, iş makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi ile elektrik akımına kapılan iş makinası operatörü 49 yaşındaki Fahri Şensen, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün öğle saatlerinde Eynal Kaplıcalarında meydana geldi. İddiaya göre, olimpik yüzme havuzu için kazı çalışması yapan Fahri Şensen'in kullandığı iş makinesi bölgedeki yüksek gerilim hattına temas etti. Bu sırada akıma kapılan 2 çocuk babası Şensen, ağır yaralandı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Şensen, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doktorların tüm çabalarına rağmen Şensen hayatını kaybetti. Şensen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bugün ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Şensen'in cenazesi ilçeye bağlı Naşa beldesinde toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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