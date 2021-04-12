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Muğla'da yaşandı! Kaza yapan kurye siparişi yetiştirsin diye kardeşini aradı

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motorlu kurye, siparişi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradı.

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Direksiyon hakimiyetini kaybeden motorlu kurye kaza yaptı. Çiğköftecide çalıştığı öğrenilen K. D. isimli kurye yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kaza yapan motosikleti bulamayan polis ekipleri şaşkınlık yaşadı.

Yaralı şahsın paketi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradığı, kardeşinin kazalı motosikleti alarak paketi götürdüğü öğrenildi. Yaralı kurye hastaneye kaldırıldı.

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