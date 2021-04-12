Fatih Karagümrük beraberliğiyle şampiyonluk yarışına havlu atan sarı-kırmızılılarda Fatih Terim’in tercihleri sorgulanıyor. Yaklaşan seçimler nedeniyle Galatasaray'da yaşanan kriz ortaya çıktı. İşte Aslan'ı yakan 7 olay...

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Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçında oynanan kötü oyun ve alınan beraberliğin şoku yaşanıyor. Sarı Kırmızılılar son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı. Sarı Kırmızılılar, Beşiktaş'ın Erzurum'u 4-2 mağlup etmesinin ardından 8 puan geriye düştü. Öte yandan Yedlin ve Falcao'dan gelen haberler moralleri bozdu.

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluğa büyük oranla havlu attı. Özellikle derin bir sessizliğe gömülen Cim-Bom’da özellikle yönetim ve teknik heyet, en çok eleştiri alanların başında geldi. İşte Cim-Bom’u çöküşe götüren nedenler yumağı:

1) Seçim gündemi

Galatasaray’da Mustafa Cengiz’in aday olup olmayacağının henüz netlik kazanmaması, adayların da futbolla ilgili farklı ajandalarının olması futbol takımının kimyasını bozdu. Teknik direktör Fatih Terim bile seçim kulislerinin içinde kaldı.



2) Yıldız savaşları

Fenerbahçe ile girdiği “yıldız savaşları” iki takımın da şampiyonluk yarışındaki motivasyonunu bozdu. Saha içi göz ardı edildi, dışırada olanlar tartışılmaya başlandı.

3) Terim'in kadro tercihi

Ne kadro istikrarı ne de oyun istikrarı yakalanabildi. Forma giyenler sürekli değişirken, alternatifli kadro sadece kafa karıştırdı. Muhammed mi Falcao mu, Taylan mı Etebo mu, Saracchi mi Ömer mi derken istikrarsızlık başa bela oldu. Son oynanan Karagümrük maçında Falcao’yu bir dakika bile oynatmaması, gol aradığı dakikalarda golcülerini kenarda tutması ve Feghouli’nin oynatılmaması eleştirildi. Geçen hafta da stoperde Gedson Fernandes tercihi tenkit edilmişti.

4) Sözleşme belirsizliği

Fatih Terim’in diğer bir hatası da, “Zaten sözleşmem sezon sonunda bitiyor” diyerek gelecek sezon için verdiği mesajdı. Terim’in olup olmayacağı bile tartışılınca, futbolcuların da motivasyonu düştü, bu durum sahaya yansıdı.

5) Belhanda ve Muslera

Belhanda’nın gönderilmesi, bir yıl daha mukavelesi bulunan Muslera ile sözleşme yenilenmesi de takım içi dengelerin bozulmasına yol açtı. Mukavelesi bitecek olanlar, teklif almadıkları için, “Gelecek sezon herhalde yokum” düşüncesine kapıldı ve motivasyon zorluğu oldu.

6) Taraftarsız bu kadar

Galatasaray’ın her kötü gidişinde takımı ayağa kaldıran taraftar, koronavirüs nedeniyle tribünde olamayınca sarı-kırmızılılar, kamçılayıcı güçten mahrum kaldı. Ev sahibi maçlar da artık deplasman gibi oldu.

7) Hakemler ve diyalog

Galatasaray’ın puan kaybettiği maçların ortak noktası; kırmızı kartlar ve aleyhe verilen penaltılar... Teknik direktör Fatih Terim’in zaman zaman hakarete varan hareketleri, Galatasaray adına hakemler üzerinde olumsuz bir imaj yarattı.