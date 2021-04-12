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Denizli'de 6 yaşındaki Alperen fenalaşıp hayatını kaybetti

DENİZLİ'de evinin bahçesinde oynadığı sırada rahatsızlanan 6 yaşındaki Alperen Çoban, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kesin ölüm nedenini otopsi belirleyecek.

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Buldan ilçesi Turan Mahallesi'nde oturan Alperen Çoban, bahçede arkadaşlarıyla oynarken fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çoban, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

Çocuğun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Çoban'ın kesin ölüm nedeni otopsinin ardından netlik kazanacak.

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