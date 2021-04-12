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İzmir'de anne ve kızından yürek yakan haber geldi! Aynı gün hayatını kaybettiler

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de korona virüs tedavisi gören fizik öğretmeni ve annesi, aynı gün hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.

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Bayraklı ilçesi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde fizik öğretmenliği yaptığı öğrenilen Berrin Gür (56) ile annesi Atiye Gür (73), bir süredir korona virüs (Covid-19) tedavisi görüyordu. Korona virüs ile savaşan anne ile kızının aynı gün hayatını kaybettikleri öğrenildi. Aynı gün vefat eden Berrin Gür ile annesi Atiye Gür'ün ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Anne-kızın cansız bedenleri yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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