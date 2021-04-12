BIST 1.393
DOLAR 8,17
EURO 9,73
ALTIN 456,25
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 2 ölü 2 ağır yaralı

ANTALYA'da kamyona arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ölenlerden Mustafa Kalkay'ın koronavirüsü yeni atlattığı öğrenilirken Adem Çatak'ın bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Abone ol

Kaza saat 22.30 sıralarında, Antalya- Korkuteli Karayolu 20’nci kilometresinde meydana geldi. Korkuteli istikametinden Antalya’ya giden Yahya D. yönetimindeki 07 GN 378 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halinde olan Osman K. (41) yönetimindeki 33 VP 523 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazada araçta bulunan Mustafa Kalkay yaşamını yitirirken, sürücü Yahya D. ile Hüseyin Işık ve Adem Çatak (42) yaralandı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma, polis ve itfaiye sevk edildi. Otomobildeki 3 yaralı, ambulanslarla Döşemealtı ve Antalya’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Adem Çatak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Koronavirüsü yeni atlatmıştı
Kazayı haber alarak olay yerine gelen Mustafa Kalkay’ın yakınları, sinir krizi geçirdi. Kalkay’ın koronavirüs hastalığından yeni kurtulduğu ve karantina sürecinin iki gün önce sona erdiği öğrenildi.

Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kalkay’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Osman K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı.

Dikkat çeken paylaşım
Diğer yandan kazada hayatını kaybeden Adem Çatak’ın sosyal medya hesabından bir süre önce yaptığı ‘Allah kimseye kaldıramayacağı acı yaşatmasın’ şeklindeki paylaşımı dikkati çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
Nisan ayı evde bakım maaşları yatan iller 12 Nisan il listesi
Antalya'da komşuları kötü haberi verince dünyası başına yıkıldı
Muharrem İnce koronavirüse yakalandı sağlık durumu nasıl?
Sırası gelenlerin yüzde 25'i aşıdan kaçtı! Büyük bölümü ev kadınları
Ramazanda ve bayramda tam kapanma olacak mı? İşte hedeflenen rakam
Kilis sahur saati imsak vakti Kilis 2021 ramazan imsakiyesi
Mardin sahur vakti kaçta 2021 Diyanet Mardin imsakiyesi
Siirt sahur vakti kaçta 2021 Diyanet Siirt imsakiye iftar ne zaman?
Adıyaman sahur vakti ne zaman 2021 Diyanet Adıyaman imsakiyesi
Batman sahur vakti kaçta 2021 Diyanet Batman imsakiyesi
Yorumlar