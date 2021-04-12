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HABER /  POLİTİKA

Muharrem İnce koronavirüse yakalandı sağlık durumu nasıl?

CHP'den ayrılarak yeni parti kurma çalışmaları kapsamında “Memleket Hareketi”ni kuran Muharrem İnce’den kötü haber geldi. İnce, koronavirüse yakalandı. İnce'nin son sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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CHP'den ayrılarak "Memleket Hareketi"ni kuran ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdürdüğü bilinen Muharrem İnce, koronavirüse yakalandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis Üyesi Nadir Ataman sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: 

"Sayin MUHARREM İNCE’ nin Corona testi pozitif çıkmıştır Geçmiş olsun . Acil şifalar diliyorum”

Eşi negatif

Öte yandan İnce'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. İnce’nin eşi Ülkü İnce ise negatif çıktı.

Bu ay partiyi tanıtacak

İnce, “Nisan ayı içerisinde başvurumuzu İçişleri Bakanlığı’na yapacağız. Yine nisan ayında partinin adını, logosunu, parti meclisi salonumuzda tanıtacağız” ifadelerini kullanmıştı.

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