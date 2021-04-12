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Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlandı! Kötü haberi Sergen Yalçın verdi

Süper Lig'in 34. haftasında BB Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun sakatlandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından Cenk Tosun'un son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Beşiktaş’ta Cenk Tosun üzüntüsü yaşanıyor. Siyah-beyazlıların BB Erzurumspor ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan 29 yaşındaki oyuncunun sağ diz kapağı yerinden çıktı. Karşılaşmanın 75. dakikasında sakatlanan Cenk Tosun, sedyeyle oyundan çıkartıldı.

Milli futbolcunun soyunma odasında yapılan ilk kontrolü sonrası sağ diz kapağının çıktığı anlaşıldı. Stadyumdan ambulansla ayrılan Cenk Tosun, takımla birlikte İstanbul’a döndü.

''6-7 ay, bilemiyoruz ne kadar olur''
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşmanın ardından Cenk Tosun'un son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Yalçın "Allah şifa versin. Sezonu kapattı. 6-7 ay, bilemiyoruz ne kadar olur. Çok ciddi bir sakatlık. Hayatta her şey insanların başına gelebiliyor. Her şeye hazırlıklı olmak lazım. Çok geçmiş olsun" dedi.

Mesut Özil'den geçmiş olsun mesajı
Fenerbahçeli Mesut Özil de golcü oyuncu için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Türk asıllı Alman oyuncu, "Geçmiş olsun kardeşim. İnşallah en kısa sürede daha güçlü döneceksin sahalara" ifadesini kullandı. 

TFF'den Cenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu, BB Erzurumspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın milli yıldızı Cenk Tosun'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Federasyonun resmi sitesinden Cenk Tosun'un sakatlığı hakkında şu ifadelere yer verildi: "Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçında dizinden üzücü bir sakatlık yaşayan, Beşiktaş ve A Milli Takımımız oyuncusu Cenk Tosun'a ve Siyah-Beyazlı camiaya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Cenk Tosun'un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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