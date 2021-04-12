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İngiltere'de covid-19'a yakalanan hamile anne 3 hafta komada kaldı! 88 gün sonra sevindiren haber

İNGİLTERE'de koronavirüse yakalanan hamile Ellie Wright, bebeğini doğurana kadar tedavi olamadı. Sezaryenle yaptığı doğumdan sonra 3 hafta komada kalan Wright, hastanede 88 gün geçirtdikten sonra yeni doğan bebeğiyle birlikte taburcu oldu

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Birminham kenti yakınlarındaki Walsall bölgesinden 20 yaşındaki hamile Ellie Wright, oğlu Leo doğana kadar koronavirüsten tedavi olamadı. Ocak ayında 10 hafta erken sezaryenle bebeğini doğuran Wright, 3 hafta komada kaldı ve ancak bebeği 5 haftalıkken kucağına alabildi. 88 gün hastanede kalan Wright, koronavirüsü atlattığını ancak kendisinde bazı hasarlar bıraktığını, tamamen iyileşmesinin 2 yıl kadar süreceğini belirtti. Wright, bebeğinin 1.9 kilo doğduğunu ve yeni doğan ünitesinde 12 hafta kaldığını sözlerine ekledi.  

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