Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışı için "Bu ligde kimse 8'de 8 yapamaz. Çok zor. Ne kadar az hasar alırsak o kadar önemli" dedi.

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Maç sonrası Cenk Tosun'un sakatlığıyla ilgili konuşan Sergen Yalçın, "Allah şifa versin Cenk'e. Sezonu kapattı. 6-7 ay, ne kadar olur bilmiyoruz. Çok ciddi. Hayatta her şey insanın başına geliyor. Her şeye hazırlık olmak lazım. Çok geçmiş olsun" dedi.

Bu hafta için "Sezonun en zor haftasıydı" ifadesini kullanan Beşiktaşlı çalıştırıcı, "Kasımpaşa, Alanya, Erzurum. Bu 3 maç bizi düşündürüyordu. Son bölüme tam kadro hazırlanacağız diye düşünüyorduk ama milli arada çok büyük sakatlıklar, kovidler, cezalı oyuncular oldu. Bu bizi bu haftada çok büyük sıkıntıya soktu. Beklentinin biraz gerisinde kaldık. Bugünkü maç çok önemliydi. Arkadaşların da ufak tefek problemleri oldu. Kazanmak çok önemli. 3 puan almak çok değğerli. Zaman zaman oyuna hükmettiğimiz bölümler oldu. Pozisyon yakaladığımız bölümler oldu. Böyle bir zor deplasmanda 3 puan almak yolumuza bu şekilde devam etmezk çok değerli. Bundan sonraki süreçte bunun önemi görülür" ifadesini kullandı.

Kadrodaki rotasyonla ilgili olarak ise Sergen Yalçın, "Oyuncularımız zaten yorgunlar. Önlem alacak bir durum yok. Kendi kadromuz içinde değişiklikleri yapmaya çalışıyoruz. Atiba'yı yorgun gördük. Dorukhan'ı soktuk. Mensah girdi. Larin sonlara doğru sakatlandı. Bu sene işler çok. Oyuncular için de zor" diye konuştu.

"Bu sene zor. Oyuncuları da anlamak lazım" diyen Sergen Yalçın, "Bekliyoruz ki her maç iyi oynasınlar, 3-5 atsınlar. Bu oyun zor bir oyun. Performansa bağlı. Bireysel performanslar düşebilir. Normaldir. Sezon boyunca oyunculardan üst düzey performans alamazsın. Zaman zaman oyuncuları değiştiriyoruz. Larin çok maç oynadı. Allah'tan genç güçlü, ama zor bir süreçten geçiyoruz. Bu bütün takımlar için önemli. İnanılmsaz bir trafik var. Zaman zaman sektelere uğramak normal. Bunu bekliyoruz. Kalan haftalarda 8'de 8 yapmak zor. Zor bir lig yaşıyoruz. Sürekli maç oynanıyor. Kimse bu ligde sekizde sekiz yapamaz. Çok zor! Ne kadar az hasar alırsak o kadar önemli" açıklamasını yaptı.