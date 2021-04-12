BB Erzurumspor teknik direktörü Yılmaz Vural, 4-2 sona eren Beşiktaş mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin 7 ceddi görüyor, siz oturduğunuz yerden görmüyorsunuz!" iyerek hakem yönetimini eleştirdi.

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Süper Lig lideri Beşiktaş, ligde kalma mücedelesi veren BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yendi; en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı. Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan goller Larin, Oğuzhan Özkakup, Rachid Ghezzal ve Gökhan Töre'den geldi.

Maçın hakeminin yönetimini eleştiren Yılmaz Vural "Bir hakem hatası. Es geçtiği bir pozisyon. 2-2 iken Cenk Tosun havada topu eliyle aşağı aldı. Devam ettirdi oyunu ve akabinde gol oldu. 'Eliyle aldı' diyorum. 'Topu siz aldınız' diyor. Nerede biz aldık? Hakemin orada pozisyonu kaçırması, sonuç olarak canımızı yaktı. İlk devre Beşiktaş'ın pozisyonu oldu ve 16'da cevap verdik. İkinci golü yedik ve cevap verdik. Net pozisyonlarımız var. Beşiktaş'ın 44. dakikada auta attığı top ve Ghezzal'in golü var. Sonuç olarak oyunla kazanılmıyor. Gol atacaksınız. Beni çok mutlu eden olay; oyuncularımın disiplinli oynamaları. Atiba'nın oyun kuruculuğunu, Rosier'in Ghezzal'le sağ kanadı kullanmasını engelledik ve oyun kitlendi. Onlar pozisyonları değerlendirdi, biz değerlendiremedik" dedi.

Cenk Tosun'un sakatlığına değinen Vural "Cenk benim aile dostum, kardeşim. Çok canım yandı ona. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural şunları söyledi: "Önümüzde maçlar akıp gidiyor. Denizlispor maçı var. Onlar da bizim gibi sıkıntı yaşıyor. Üstüne koya koya gidiyoruz. Kardeşlerimizi tanıyoruz. Seçimleri ona göre yapıyoruz. Sonuna kadar müadeleyi sürdüreceğiz. Çaba ve iyi niyet oyunu değil, sonuç oyunu. Çocuklarla konuşacağız. Türkiye'nin en iyi takımına karşı oynadılar. Ama yine çok can yanıyor. Dördüncü hakem yanımda. Hocam belki göremeyebilir ama uyarın kardeşim. Orada bir pozisyon başlangıcı var. Neden kesmiyorsunuz? Türkiye'nin 7 ceddi görüyor, siz oturduğunuz yerden görmüyorsunuz. Yenildik ama bir nedeni var bu yenilginin. Hakem arkadaşlarımız düşünsünler. Burada da emek veriliyor. Bu iş bu kadar ucuz değil. Yapmasınlar, dikkat etsinler. Biz kaybettikçe üstüne gideceksin. Oynayalım sonuna kadar. Geldiğim günden bu yana futbolcularıma ufak bir olumsuz bir şey söylemek mümkün değil. Çalışılıyor, uğraşılıyor... Yenilginin nedenlerini anlatmaya çalışıyoruz. Bu takım hırsını ortaya koyacaktır."

Yılmaz Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maç sırasında sakatlanan Cenk Tosun'a üzüldüğünü belirtti.

Cenk'in aile dostu olduğunu aktaran Vural, "Cenk Tosun kardeşimize çok geçmiş olsun diliyorum. Çok üzüldüm, benim aile dostum, çok yakın kardeşim. Şansızlığından dolayı umarım inşallah bu son olur onun hayatında." dedi.

Maç öncesinde Beşiktaş'ı izlediklerini ifade eden Vural, "Oyun öncesinde Beşiktaş'ın son 3 maçını izledik. Çok etkili oyuncuları Aboubakar ve Souza’nın olmaması bizim için küçük de olsa avantaj olmuştu. Diğer etkili oyuncuları Ghezzal, Atiba, Rosier çok atak yapıyorlar. Anlattık ayağını sallama fırsatı verirseniz vurur diye. Sonuç olarak oyunun kontrolünü elimize aldık. Beşiktaş takımı atak yapamadı, çok etkili gözükmedi." diye konuştu.

"Bu VAR niye var?"

Vural, hata yüzünden gol yediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"9. dakikada çıkarken kaptırdığımız top ve çok iyi bir vuruşla pozisyon hatası gol oldu. Akabinde 16. dakikada hemen karşılık verdik. Kullandığımız kornerde Leo gol attı. 26. dakikada yine çıkarken kaptırdığımız top Oğuzhan vurdu, ikinci golü yedik. 39. dakikada karşılık verdik. Beşiktaş’ın 44. dakikada da pozisyonu oldu. Gördüğünüz gibi birinci devre 4-2 pozisyon sayısıyla maçı 2-2 bitirdik. İkinci devre başladı sıra bize gelmişti 6 tane pozisyon var, Beşiktaş’ın 2 tane attığı gol. 67. dakikada Ghezzal’ın attığı golden önce bakın bütün görüntüler burada, biz 1 metre uzağındayız pozisyonun, yan hakem dibinden bakıyor, 4. hakem orada. Cenk Tosun eliyle önüne indiriyor, Ghezzal’a veriyor, pozisyon oluşuyor. Dün Galatasaray maçında atılan o gol iptal edildi. Bu VAR niye var?"

Gelecek maçlara odaklanacaklarını anlatan Vural, şunları kaydetti:

"Ben oyuncularımı mağlubiyete rağmen kutluyorum, ayaklarına sağlık. Beşiktaş'ı da kutluyoruz, şampiyonluk yolunda Allah yollarını açık etsin. Oturup konuşacağız arkadaşlarımla Denizli maçı, arkadan Malatya geliyor, böyle akıp gidecek. 7 maçın dördünü bizimle düşmeye aday takımlarla oynayacağız. İşimiz kolay olmuyor. Maçlarda kaybetme şansımız yok, oynadığımız her maçı kazanmak adına yapmak durumuyla karşı karşıyayız. Bu takım Beşiktaş’a karşı yapabiliyorsa diğer takımlara karşı haydi haydi yapar diye düşünüyorum. Sonuna kadar teslim olmuş mantıkla olmayacağız, kazanmaya yakın oynayacağız. Bu hafta çok şükür tek maç oynanacak. Yeniden oturup Denizlispor’u iyi çalışacağız. Onlar da bizim gibi durumdalar. Dolayısıyla oradan eğer biz beklediğimiz puanla dönebilirsek 45 puan diyorum. 45 puan için 6 maç kazanmamız lazım, elimizden geleni yapacağız."