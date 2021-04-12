ADANA'da terör örgütü FETÖ’ye finansal destek sağladığı tespit edilen 3 kişi, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin terör örgütü FETÖ’ye finansal destek sağladıkları ve sohbetlerine katıldıklarını belirledi.

Şafak vakti operasyon

Harkeete geçen ekipler, 3 kişiyi şafak vakti yapılan operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Şahısların, mali müşavir, denetçi ve muhasebe müdürü olduğu öğrenildi. Zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.