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Rachid Ghezzal, Avrupa'da zirvenin peşinde! Tek rakibi Thomas Müller

Beşiktaş'ta sayıları alt üst eden Rachid Ghezzal, Avrupa'da da Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'in ensesinde.

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Beşiktaş, Süper Lig'de BB Erzurumspor'u deplasmanda 4-2 yenerek şampiyonluk adına kritik bir virajı daha geride bırakırken Rachid Ghezzal'ın yükselişi de sürüyor.

BB Erzurumspor karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Rachid Ghezzal, 14 asiste ulaşarak Beşiktaş'ta son 10 yılın en çok asist yapan oyuncusu oldu. Ghezzal, Avrupa'da da zirvenin peşinde.

Sabah gazetesinin haberine göre, bu sezon 14 asistle Süper Lig'in zirvesinde yer alan Rachid Ghezzal, Avrupa'da da Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'in peşinde ikinci sırada yer alıyor. Thomas Müller bu sezon Bundesliga'da 16 asiste imza attı. Ghezzal, Müller'den sonra kıtada en çok asist yapan ikinci isim.

Kariyerinin en fazla asist yaptığı dönemini geçiren Rachid Ghezzal'ın bu sezon 3 de gole imza attı. Cezayirli yıldız Süper Lig'de toplam 17 gole direkt katkı sağladı.

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