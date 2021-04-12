BIST 1.393
DOLAR 8,18
EURO 9,74
ALTIN 458,03
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul! Trafik yoğunluğu arttı

 İSTANBUL'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş günü, trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Abone ol

Kentte 9 Nisan Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların kendi araçlarını tercih etmesi, araç arızaları ve trafik kazaları nedeniyle kentteki ana yol ve caddelerde trafik yoğunluğu oluştu.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de trafik yoğunluğu gözlendi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sancaktepe-Çamlıca gişeler arası ile Şile otoyolu Üsküdar istikametinde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu ile TEM otoyolunun bazı bölgelerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

TEM otoyolu Büyükçekmece mevkisinde gece saatlerinde atık su yüklü tanker bariyerlere çarparak orta refüje girdi. Kazada sürücü yaralanırken, tankeri kaldırma çalışmalarının sürmesi nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 51 olarak ölçüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim krizi! İşte Galatasaray'ı yakan 7 olay
İngiltere'de covid-19'a yakalanan hamile anne 3 hafta komada kaldı! 88 gün sonra sevindiren haber
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'ndan çarpıcı koronavirüs uyarısı İstanbul'da kırmızı alarm!
Buda’cı eşe dava: Bir kadınla inzivaya gitti, evde sürekli ayin düzenledi
Ramazan'da yeni yasaklar mı geliyor? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
Çöpte buldular! Bursa'da şakanın sonu kötü bitti polisler kurtardı
Yılmaz Vural'ın hakem isyanı: Türkiye'nin 7 ceddi görüyor, siz oturduğunuz yerden görmüyorsunuz
Yozgat sahur vakti ne zaman 2021 sahur ve iftar vakitleri imsakiyesi
İran'da nükleer tesisteki kazayla ilgili çarpıcı iddia
Sergen Yalçın: Bu ligde kimse 8'de 8 yapamaz
Yorumlar