Dilek İmamoğlu kaç yaşında ne iş yapıyor asıl mesleği nedir?

Çocukları Beren ve Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte koronavirüse yakalanan ve evinde karantinada olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. 46 yaşında olan Dilek İmamoğlu aslen Trabzonlu. Sosyal yardımlar konusunda aktif olan Dilek imamoğlu turizm mezunu.

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Annesi Hava Kaya'nın Trabzon'daki cenazesine katılamayan Dilek İmamoğlu'nun. neden cenazeye gitmediği ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu çocukları Beren ve Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte koronavirüse yakalandı ve evinde karantinaya alındı. Bu gelişmenin ardından Dilek İmamoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir Dilek İmamoğlu, aslen nereli ve ne iş yapıyor?

Dilek İmamoğlu'nun annesi kimdir?

1944 doğumlu 77 yaşındaki Hava Kaya'nın bir süredir Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi gördüğü, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

7 yaşındaki Hava Kaya'nın bir süredir hastanede tedavi gördüğü, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

1974 Trabzon doğumlu İmamoğlu İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü mezunudur ve kamu yönetimi alanında yüksek lisans yapmıştır. 1995 yılında Ekrem İmamoğlu ile evlenmiştir. Dilek İmamoğlu, engelli bireylerin farkındalığını arttırmak, kadın hakları ve çocuk eğitimi ile ilgili çeşitli çalışmalarda bulunmaktadır.

Hayatı ve eğitimi

Dilek Kaya, 18 Kasım 1974 tarihinde Trabzonlu bir ailenin 10. çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk öğrenimini Trabzon'da tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü'nde devam etti. Lisans eğitimini bitirdikten sonra kamu yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. İmamoğlu, Cam Tavan Sendromu alanında tez çalışması yapmıştır, “Y kuşağının liderlik beklentileri, demokratik ve otokratik liderlik tarzlarının bütünleşik kalkınmaya etkisini" inceleyen doktora çalışmasına ise devam etmektedir.

Aktivizmi

Dilek İmamoğlu, "engellilerin yaşadıkları zorlukları hissetmek ve farkındalık yaratmak için" Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya eşliğinde İstanbul'da tekerlekli sandalye ile bir gün süresince dolaşmıştır. İmamoğlu'na, 2014 yılında "engelli bireylere dönük yaptığı farkındalık etkinliği" sonucunda Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği tarafından Şükrü Sürmen Ödülü verilmiştir.

2019'un Ekim ayında İmamoğlu Madame Figaro Türkiye dergisinin kapağında "İstanbul'un First Lady'si" başlığı altında yer aldı.