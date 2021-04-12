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Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı! 250 bin kişi daha arttı

Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu.

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TÜİK, şubat ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik oranı ise şubatta bir önceki yıla göre 0,7 puanlık artış ile yüzde 13,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik ocak ayında yüzde 12,2 düzeyindeydi. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı şubat ayında bir önceki aya göre 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu.

Genç işsizlik yüzde 27'ye dayandı 
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puanlık artışla yüzde 26,9, istihdam oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 28,1 oldu. Bu yaş grubunda işgücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 38,5 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 22 bin kişi azalarak 27 milyon 477 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 43,4 oldu.

İki kişiden biri hizmetler sektöründe
Şubat ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 52 bin kişi, sanayi sektöründe 166 bin kişi azalırken inşaat sektöründe 37 bin kişi, hizmet sektöründe 157 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,4'ü tarım, yüzde 20,8'i sanayi, yüzde 6,0'ı inşaat, yüzde 55,8'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

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