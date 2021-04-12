İsmail YK kaç yaşında aslen nereli gizlice evledi mi eşi kimdir?

Farklı giyim tarzı, şarkıları ve ilginç dansları ile dikkat çeken gurbetçi şarkıcı İsmail YK hayatı merak edilen isimlerden birisi. 42 yaşında olan İsmail YK aslen Sivaslı. 5 kardeş olan ve Yurtseven Kardeşler müzik grubunun üyelerinden olan olan İsmail YK evli mi, klibinde oynayan dansçı ile gizlice evlendi mi?

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Şarkıları, giyimi ve sıra dışı şarkıları ile her dönem dikkat çeken isimlerden biri olan İsmail YK'nin hayatı merak ediliyor. 5 kardeş olan ve aslen Sivaslı olan İsmail YK 42 yaşında. Kardeşleri ile Yurtseven Kardeşler müzik grubu kuran ve binlerce kişi tarafından takip edilen İsmail YK katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalar ile dikkatleri üzerine topluyor. Almanya, Hamm'da dünyaya gelen şarkıcı 2006 yılında çıkardığı Bombabomba.com albümü ile Türkiye'de yılın en çok satan albümüne imza attı. Peki İsmail YK evli mi, h,ç evlendi mi, eşi kimdir?

İsmail YK, 13 yaşında tam olarak sahne hayatına başladı. Seslendirdiği şarkılar ve farklı yorumu ile ilgi gören şarkıcı 1978 yılında dünyaya geldi. 42 yaşındaki ünlü ismin çok sayıda albümü bulunuyor.

İsmail YK kimdir:

İsmail Yurtseven, bilinen adıyla İsmail YK, Yurtseven Kardeşler Müzik grubunun en küçük solistidir. 1978 yılında Sivas'tan Almanya'ya fabrika işçisi olarak göç eden Ali Rıfat ve eşi Zerife Yurtseven çiftinin müzikle uğraşan beş çocuğundan en küçüğü olan İsmail YK, 5 Temmuz 1978 yılında sabah 05.00'da Almanya, Hamm'da dünyaya gelmiştir.

7 yaşında kardeşleriyle birlikte sahnelere çıkmaya başlamıştır. Yurtseven Kardeşler olarak 1985 ve 1987 yıllarında 2 amatör albüm çıkarmışlardır. 1988 yılında ZDF televizyonunda "Nachbarn in Europa" adlı programa davet edilmiştir.

13 yaşında tam olarak sahne hayatına başlamış ve 1995 yılında ise profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. Alişan, Seda Sayan, Kibariye, Ebru Yaşar gibi sanatçılara birçok beste vermiş, albümlerinde aranje ve müzik yönetmenliği yapmıştır. Konservatuvarda piyano ve gitar mezunudur.

ALBÜMLERİ

Şappur Şuppur (2004)

Bombabomba.com (2006)

Bas Gaza (2008)

Haydi Bastır (2009)

Psikopat (2011)

Metropol (2012)

Kıyamet (2015)

Tansiyon (2018)