BIST 1.378
DOLAR 8,21
EURO 9,75
ALTIN 459,26
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şüpheli 2 kişi her yerde aranıyor! Adana'da tefecilik yapan memur tutuklandı

 ADANA’da 45 kişiye faiz karşılığı para verip 1 milyon 750 bin lira vurgun yaptıkları öne sürülerek gözaltına alınan 10 şüpheliden kamu kurum görevlisi tutuklandı.

Abone ol

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte 45 kişiye faiz karşılığı para vererek 1 milyon 750 bin lira vurgun yapan şebekeyi deşifre etti.

Şebekeye üye oldukları öne sürülen 11 kişiyi tespit eden ekipler, Cumhuriyet Savcılığının şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. Belirlenen adreslere 8 Nisan Perşembe günü eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, 15 bin TL para, 518 bin 800 TL değerinde 27 senet, borçlu ve alacaklının isim bilgileri ve imzasının bulunduğu boş 26 senet ve dijital materyal ele geçirildi.

Adreslerinde bulunmayan 2 kişiyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan zanlılardan birinin kamu kurumunda memur olduğu öğrenildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerden 5’i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden memur olan tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla 1’i ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Yüz kemikleri kırılan Falcao'dan Galatasaray'a kötü haber
Ahmet Hakan'dan Orhan Pamuk'a 'Veba Geceleri' eleştirisi: Romanında Atatürk’le alay mı ediyor?
Kanadalı mühendis ziyarete geldiği Tatvan ilçesinde Müslüman oldu
Zonguldak'ta sabah 6'da gürültüyle uyandı! Hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 80'i aştı! İSKİ duyurdu
Emre Belözoğlu'ndan Gustavo ve Ozan için flaş karar!
Sergen Yalçın fırtınası! Beşiktaş tarihine geçti
RTÜK Başkanı Şahin: Halk Bankası Yönetim Kurulu üyeliğimden maaş alıyorum, bu da yasal ve etiktir
Erdoğan'ın zam müjdesi sonrası emekliler 1.545 lira bayram ikramiyesi istedi
Muğla'da yaşandı! Kaza yapan kurye siparişi yetiştirsin diye kardeşini aradı
Yorumlar