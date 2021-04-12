Oruç tutamayan ne kadar para verecek 2021 fitre miktarı

Mübarek Ramazan ayının başlaması ile birlikte 2021 fitre parası da merak konusu oldu. Her yıl bir kişinin günlük doyum miktarı olarak Diyanet tarafından hesaplanan 2021 fitre miktarı 28 lira oldu. Peki Sadaka-i fıtr ya da fıtır sadakası olarak da bilinen fitre parası nedir, kimlere fitre verilir ve fitre parası ne zaman verilir?

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11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayının başlaması ile müslümanlar 2021 fitre parası kaç para oldu araştırmasını hızlandırdı . Peki belirli nedenlerden dolayı oruç tutamayan vatandaşlar günlük fitre ne kadar verecek? Diyanet 2021 yılı günlük fitre miktarını belirledi. Bir kişinin günlük doyum miktarı olarak belirlenen fitre bu sene 28 lira olacak. Peki kimler fitre verecek, kimlere fitre parası verilecek?

Sadaka-i fıtr ya da fıtır sadakası olarak da bilinen fitre parası önümüzdeki günlerde verilecek. Ramazan ayına oldukça kısa bir süre kala Diyanet’ten fitre miktarı ile ilgili açıklama gelmişti. Peki, bu sadaka kimlere verilir?

Fitre ne zaman verilir: Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her Müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).

Fitre kimlere verilmez: Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301)

Yine yukarıda belirtilen istisnalar dışında kalan yardıma muhtaç kişilere fitre verilebilir.