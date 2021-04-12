Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Fatih Portakal'ın hükümete yönelik eleştirel paylaşımlarına tepki gösterdi. FOX Haber'i bırakmasını gündeme getiren Küçük, "Medya cesurların işidir. Düellodan kaçan adamların işi değildir. Kendi yandaşların nezdinde bile itibarın bitti" ifadelerini kullandı.

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FOX Haber'i bırakarak herkesi şaşırtan Fatih Portakal'ın, kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar yeni bir polemiğin fitilini ateşledi.

Görevi bırakması kendi muhalif kesimde bile eleştirilen Portakal'a en sert sözler, Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ten geldi.

"Kaçtı gitti"

"Fatih Portakal sen mesleği bırakmamış mıydın?" başlıklı yazısında Küçük, Portakal için "Fatih Portakal’ın omurgalı olmadığını söylemiştim. Zoru görünce tutuklanma korkusuyla kaçtı gitti. Hâlbuki tutuklanma diye bir meselesi yoktu." diye yazdı.

"Muhalif olmanın nimetlerini sonuna kadar yedi"

Portakal için "Muhalif olmanın nimetlerini sonuna kadar yedi. Ucuz şov yapmak dışında hiçbir şey yapmadı" iddiasında bulunan Küçük, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi arka direkte kendini unutturarak güya gündemde kalmaya çalışıyorsun"

"Ama işler az zora girince kaçtı gitti. "Ben emekli oldum" dedi. "Param bana yeter" dedi. Yerine gelen Selçuk Tepeli de onunla aynı reytingi alınca kerametin kendisinde olmadığı ortaya çıktı!

"Bıraktım mesleği" diyen Portakal arada sırada boy veriyor. YouTube kanalından kimsenin izlemediği ve ses getirmeyen programlar yapıyor.

Arada sırada hükûmete en light olanından laf atıyor. "CHP’yi de kapatır bunlar" demeye getiriyor... Yahu arkadaş sen korkundan kaçtın gittin! Kalıbının adamı olmadığını gösterdin.