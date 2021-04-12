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BTK, temsilci atama kararı sonrası Pinterest'in reklam yasağını kaldırdı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), temsilci atamayı kabul eden Pinterest'in reklam yasağının kaldırılmasına karar verdi.

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2020 yılında hayata geçirilen sosyal medya düzenlemesi ile Twitter, YouTube, WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sağlayıcılara, Türkiye'ye temsilci bildirme şartı getirilmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen sürenin dolmasının ardından bazı şirketler temsilci bulundurmayı kabul etse de Pinterest, şimdiye kadar herhangi bir temsilci bildirmemişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Pinterest'in de temsilci bildireceğini açıklamasıyla birlikte, tüm sosyal medya şirketleri Türkiye'de temsilci bulundurmayı kabul etti.

Pinterest'in reklam cezası kaldırıldı 
Şimdiye kadar temsilci bildirmediği için sırasıyla 10 milyon ve 30 milyon TL ceza alan Pinterest, 19 Ocak itibarıyla reklam cezası almıştı.

Ancak BTK, temsilci bildireceğini açıklayan Pinterest'in reklam cezasını kaldırdı.

BTK'nin, "Pinterest Inc Adlı Sosyal Ağ Sağlayıcıya Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararının Kaldırılmasına İlişkin Başkan Kararı" Resmi Gazete'de yayınlandı.

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