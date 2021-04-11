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Van Gölü fotoğrafı NASA'nın yarışmasında finale kaldı

Anadolu Ajansı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı çevrim içi fotoğraf yarışmasında uzaydan çekilen Van Gölü fotoğrafı finale kalan iki fotoğraftan biri oldu. Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da destek çağrısı yaptı.

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen 'Dünya Turnuvası' adlı çevrim içi fotoğraf yarışması 8 Mart'ta 32 kareyle görücüye çıktı.

Yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı ve 'Hareketli Yıldızlar' başlıklı iki fotoğraf finale kaldı.

earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth internet sitesindeki oylama ABD yerel saatiyle 12 Nisan saat 12.00'de sona erecek.

Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da destek çağrısı yaptı.

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