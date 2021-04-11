ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen 'Dünya Turnuvası' adlı çevrim içi fotoğraf yarışması 8 Mart'ta 32 kareyle görücüye çıktı.

Yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı ve 'Hareketli Yıldızlar' başlıklı iki fotoğraf finale kaldı.

earthobservatory.nasa.gov/tournament-earth internet sitesindeki oylama ABD yerel saatiyle 12 Nisan saat 12.00'de sona erecek.

Finale kalan Van Gölü fotoğrafı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da destek çağrısı yaptı.