Fenerbahçe ve Galatasaray, Boupendza için kapışıyor

Fenerbahçe devre arasında gündemine aldığı Boupendza'yı transfer etmediği için pişman. Çünkü geçen süre zarfında Gabonlu yıldız Galatasaray'ın transferdeki 1. hedefi haline geldi. İki ezeli rakip hem Hataysporlu yöneticilerle hem de oyuncunun menajeriyle temaslarını arttırmış durumda.

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Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Üstelik sezonun bitimiyle birlikte iş tıpkı Vedat Muric transferinde olduğu gibi kızışacağa benziyor. Ezeli rakipler Hatay'da harika bir sezon geçiren Gabonlu golcü Boupendza'yı kadrosunda görmek istiyor.

Takvim'de yer alan habere göre; Fenerbahçe devre arasında gündemine aldığı Boupendza'yı transfer etmediği için pişman. Çünkü geçen süre zarfında Gabonlu yıldız Galatasaray'ın transferdeki 1. hedefi haline geldi.

İki ezeli rakip hem Hataysporlu yöneticilerle hem de oyuncunun menajeriyle temaslarını arttırmış durumda. Galatasaray'ın UEFA ile imzaladığı finansal fair play anlaşmasının bitiyor olması da Fenerbahçeli kurmayları tedirgin eden bir başka konu durumunda.