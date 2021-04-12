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Diyarbakır'daki terör operasyonunda HDP'li vekilin danışmanı dahil 11 tutuklama

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK ile 'Özgür Kadın Hareketi'nin ilişki ağlarının deşifresine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 25 şüpheliden aralarında HDP Milletvekili Dersim Dağ'ın danışmanı, Çınar Belediyesi'nin eş başkanı ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 11 kişi, mahkemece tutuklandı.

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK ile 'Özgür Kadın Hareketi'nin ilişki ağlarının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında, 5 Nisan'daki operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Aralarında HDP Milletvekili Dersim Dağ'ın danışmanı Leyla Akgül, Çınar Belediyesi Eş Başkanı Necla Tamriş ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 11 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 12'si, adli kontrolle serbest bırakılırken, 1'ine ev hapsi verildi, 1'i de savcılıkça serbest bırakıldı.

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