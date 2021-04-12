AVCILAR'da, kendisini aldatmakla suçladığı eşini 3 yerinden bıçakladıktan sonra 'sen daha ölmedin mi?' diyerek ölüme terk eden tutuklu sanık Deniz Bilgici, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu sanık SEGBİS ile katılırken taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında Adli Tıp Kurulu'nun raporuna göre sanığın müştekinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı, bıçakla yaralanmaların vücuttaki yerleri dikkate alındığında sanığın öldürme kastı ile hareket ettiği belirtildi.

Savcı, 20 yıla kadar hapis istedi

Savcı mütalaasında sanık Bilgici'nin 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

"Kendim yemiyor eşime yediriyordum"

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Deniz Bilgici çok pişman olduğunu belirterek, "5 yıllık evliyim. Ben kendim yemiyor eşime yediriyordum. Çoluğumu çocuğumu düşünerek ek iş yapıyordum. Bunları yapacak insan değildim. Çok pişmanım." dedi.

İyi hal indirimle 15 yıl ceza

Mahkeme heyeti 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılandığı davada sanık Deniz Bilgici'ye iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

"Beni aldatıyor musun?"

İddianame: Müşteki Öznur Bilgici'nin şüpheli Deniz Bilgici ile 5 yıldır evli ve 1 çocuklarının olduğu belirtildiği iddianamede müştekinin evde bulundukları sırada telefonla oynaması üzerine şüphelinin 'Sen beni aldatıyor musun' şeklinde çıkıştığı ve aralarında tartışma yaşandığı anlatıldı."

Bıçakla kovaladı

Tartışma sırasında şüphelinin ekmek bıçağını eline aldığını gören müştekinin evden kaçtığını şüphelinin bıçakla müştekiyi kovaladığının kaydedildiği iddianamede şüphelinin evin yakınındaki boş arsada müştekiyi yakalayıp sırtından ve kolundan 3'er defa bıçakladığı belirtildi.

"Sen hala ölmedin mi?" deyip ölüme terk etti

Bir süre müştekinin başında durarak 'Sen ölmedin mi hala' diye söylendiği elindeki bıçağı olay yerine atarak müştekiyi yaralı vaziyette bırakıp olay yerinden ayrıldığı anlatıldı. Şüphelinin alınan sorgusunda suçlamaları kabul ettiği ve üzerine atılı suçu işlediği sabit görüldüğünün kaydedildiği iddianamede sanığın 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.