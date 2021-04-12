Ramazan pidesi fiyatları 2021 Ankara 275 gram pide kaç para?

Affı, merhameti bol 11 ayın sultani Ramazan ayı bu gece kalkılacak ilk sahurla başlıyor. 13 Nisan'da iftar sofraları kurulacak ve ilk iftar yapılacak. Peki iftar sofralarının olmazsa olmazı Ramazan pidesi Ankara'da kaç paradan satılacak? 275 gram Ramazan pidesi Ankara'da 3 liradan satılacak.

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ANKARA'da Ramazan pidesi kaç paradan satılacak, 275 gram Ramazan pidesi satış fiyatı Ankara için belli oldu. 13 Nisan'dan itibaren Ankara'da Ramazan pidesi 3 liradan satılacak. Pide üretimi iftara 1 saat kala duracak.

Ankara Ramazan pidesi fiyatları: Ankara'da Ramazan Pidesi Kaç Lira? 2021 Kendi elleriyle Ramazan ayının en sevilen adetlerinden ve başlıca gıda ürünlerinden birisi olan yumurtalı pide yapan Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Savaş Delibaş 275 gram pidenin Ramazan ayı boyunca satışa sunulacağını belirterek gerçek Ramazan pidesinin ayrı bir lezzete sahip olduğuna vurgu yaptı.

Pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak

Ramazan süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun neden olacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki, özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Ramazanın huzur ve güven ortamında geçmesi için her il kendi dinamiklerini değerlendirecek ve bu süreçte oluşması muhtemel yoğunluklar göz önünde bulundurularak il genelinde gerekli önlemler alınacak.

Ramazanla beraber türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak.