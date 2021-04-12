EMNİYET Genel Müdürlüğü, sosyal medyada '12Nisan' etiketli ile yapılan paylaşımların içerikleri itibarıyla sosyal medya terörü olduğunu, bu etiket altında suç işleyen hesapların tespit edilerek soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının, sosyal medya ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, "12 Nisan 2021 tarihinde sosyal medya platformları üzerinden #12Nisan etiketi adı altında paylaşımlar yapılmaktadır. Bu paylaşımlar içerikleri itibarıyla sosyal medya terörüdür. Bu tür paylaşımlara asla müsaade edilmeyecektir. Bu etiket adı altında suç işleyen hesaplar tespit edilerek gerekli soruşturmalar başlatılmıştır" denildi.