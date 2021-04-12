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İstanbul'da 18 yaşındaki genç sokağa girmek istedi! Feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da belediyeye ait çöp toplama kamyonunun altında kalan 18 yaşındaki bisikletli feci şekilde can verdi.

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Kaza, saat 10.00'da Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Gölhisar Sokak'ta meydana geldi. Belediyeye ait çöp toplama kamyonu, Fatih Caddesi'nden Gölhisar Sokağa dönüş yaptığı sırada bisikletiyle aynı sokağa girmeye çalışan 18 yaşındaki Raşit Vahap Kuru'ya çarptı. Kamyon sürücüsünün son anda fark ettiği talihsiz genç, bisikletiyle birlikte çöp toplama aracının lastikleri arasına sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyonun lastikleri arasında sıkışan genci uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarabildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 18 yaşındaki Raşit Vahap Kuru'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Kaza sonrası polis olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından Kuru'nun cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.  Çöp kamyonunun şoförü ifadesi alınmak üzere Arnavutköy Polis Merkezine götürüldü. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.  

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