Dolar/TL, altın ve borsa yükselecek mi? İşte uzmanlardan önemli değerlendirmeler

Dolar/TL son 10 gündür 8.10-8.20 aralığında dalgalı seyir izlerken kurda yön belirleyici olacak en önemli gelişme olarak perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı takip edilecek.

Abone ol

Dolar/TL’de Merkez Bankası’nın (TCMB) 15 Nisan’daki faiz kararını öncesi 8.20 altında oldukça yatay bir seyir izliyor. Asya borsaları haftaya gerileyerek başlarken, bilanço döneminin başlamasıyla birlikte yatırımcılar gözlerini kâr rakamlarına ve bilançoların yüksek hisse değerlemelerini haklı çıkarıp çıkarmayacağına çevirdi. Geçen hafta yüzde 0.9 gerileyen dolar endeksi Asya piyasalarında erken saatlerde fazla değişim göstermeyerek 92.193 seviyesinden işlem gördü. Endeks geçen perşembe günü 23 Mart’tan bu yana ilk kez 92 seviyesinin altına indi.

Şubat ayında 300’ün altına kadar geriledikten sonra TCMB başkanının görevden alınmasıyla geçen hafta 500 baz puana yaklaşan Türkiye’nin 5 yıllık CDS’i 440/446 seviyesinde.

Faiz kararı bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın piyasaları kargaşaya sürükleyen ani bir kararla atadığı Şahap Kavcıoğlu’nun başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında TCMB’nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Kavcıoğlu atamasının hemen ardından vaktinden önce bir PPK toplantısı yapmayacağını belirterek bir başka endişeyi gidermişti.

Reuters anketindeki faiz indirimi sorusuna yanıt veren 9 ekonomistten 3’ü ilk faiz indirimini ikinci çeyrekte beklerken, 5’i ise bunun üçüncü çeyrekte olacağını, bir kişi ise son çeyrekte olacağını öngördü.

"Yatırımcı güveni oldukça önemli"

Morgan Stanley ise hafta sonunda yayımladığı notta, 'Yatırımcı güvenini sağlamak oldukça önemli olacak. Mevcut para politikalarının devam ettirildiği bir senaryoda TL'de kısa vadede bir değerlenme ancak orta vadede reel faiz oranları pozitif olsa bile tarihsel olarak enflasyonun arttığı dönemlerde dövizin baskı altında kalması nedeniyle 8.60-8.90'a doğru bir değer kaybı bekliyoruz' görüşüne yer verildi. Morgan Stanley mevcut para politikalarının tersine çevrildiği bir senaryoda ise dolar/TL'nin 9.5-10 seviyesini test etmesini beklediğini belirtti. Raporda TCMB'nin bu hafta sıkılaştırma yanlısı bir yönlendirme yapması halinde ise dolar/TL'nin 7.75-8.00 bandına düşebileceğine dikkat çekildi.

Hazine ihaleleri

Hazine bugün nisan ayı iç borçlanma programına da başlıyor. Bugün 2 Yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin ve 5 Yıl vadeli TLREF’e endeksli tahvillerin yeniden ihraçları takip edilecek. Hazine bu hafta ayrıca doğrudan satış yöntemiyle 3 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları da gerçekleştirecek. Hazine yarın ise Temmuz 2021 vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil için Temmuz 2027 vadeli TÜFE’ye endeksli tahvil ile değişim ihalesi de gerçekleştirecek.

Nisan ayında toplam 37.3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 33 milyar TL'lik iç borçlanma öngören Hazine bu aya ilişkin yabancıların en çok ilgi gösterdiği 10 yıllık gösterge tahvil ihalesini de programından çıkarmıştı.

Koronavirüs vakalarındaki rekor artış

Türkiye’de yeni tespit edilen corona virüsü vaka sayısı Pazar günü 50,678 ile art arda beşinci günde de 50,000 eşiğinin üzerinde kaldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre 11 Nisan Pazar günü 237 kişi daha hayatını kaybetti. Salgın sırasında görülen en yüksek günlük can kaybı 276 kişi ile Çarşamba günü kaydedildi.

Artan vakalar karşısında hükümetin nasıl bir önlem alacağı izleniyor. Bu kapsamda bugün yapılması beklenen Bilim Kurulu toplantısı ve yarınki Kabine toplantısı izlenecek.

Dolar

Ikon Menkul tarafından hazırlanan analizde şu ifadelere yer verildi: Dolar/TL paritesi 2 Nisan gününden bu yana 8.21 ile 8.11 seviyeleri arasında yatay bir şekilde dalgalanıyor. Dar bir bölgede sıkışan fiyatlamalar için gün içinde bölgenin alt ve üst bantları destek direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

Altın

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde ons altının geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakin seyir ve doların yatay görünümünün desteğiyle, 1758 dolar seviyesine doğru yükseldiği hatırlatılarak şöyle denildi:

Ancak bu direnç alanını yine aşmakta zorlandı ve kapanışı 1740$ çevresinde gerçekleştirmişti. Yeni haftaya başlarken, Fed Başkanı Powell’ın ekonomiye dair toparlanma sinyallerinin geldiğini ifade etmesi, ons altının yükselme iştahını bir miktar törpülemiş durumda.

Ancak, Powell ek olarak, ekonomiye tehdit, hastalığın yeniden yayılması olduğunu da ekledi. Dolayısıyla, piyasalarda bu sabah risk iştahı çok güçlü değil ve bundan sonraki dönem içinde salgının seyri bu açıdan önemli olabilir. Ons altın için 1728$ – 1716$ – 1704$ destek noktaları olurken, 1746$ – 1757$ ve 1769$ direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Borsa

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan analizde şöyle denildi: Cuma günü satıcılı işlem gören BIST-100 endeksi en düşük 1.374'ü test ettikten sonra günü 1.393'ten tamamladı. Saatlik göstergeler aşırı satım bölgesinde dengelenmekte olup günlük bazlı göstergeler ise aşağı yönlü hareket etmeye başlamak üzere.

Bugün yükseliş hareketlerinde takip edilecek ilk direnç seviyesi 1.402'de olup bir sonraki direnç seviyesi 1.414'te bulunuyor. Satışlarda takip edilecek destek seviyeleri ise 1.380 ve 1.372.