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Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turunun rövanş maçları başlıyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, 13 Nisan Salı ve 14 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak karşılaşmaların programı şöyle:

13 Nisan Salı:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya) (3-2)

Chelsea (İngiltere) - Porto (Portekiz) (2-0)

14 Nisan Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (1-3)

Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere) (1-2)

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