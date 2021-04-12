UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final turunun rövanş maçları başlıyor.Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları başlıyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda, 13 Nisan Salı ve 14 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports'un kanallarından yayımlanacak karşılaşmaların programı şöyle:
13 Nisan Salı:
Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya) (3-2)
Chelsea (İngiltere) - Porto (Portekiz) (2-0)
14 Nisan Çarşamba:
Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (1-3)
Borussia Dortmund (Almanya) - Manchester City (İngiltere) (1-2)