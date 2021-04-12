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HABER /  POLİTİKA

Barış Yarkadaş: Polis 'CHP'nin Fındıklı'da astığı 128 milyar dolar nerede?' afişlerini 30 dakika sonra indirdi

CHP'li Barış Yarkadaş, CHP'nin Fındıklı'da astığı "128 milyar dolar nerede?" başlıklı afişlerin polis tarafından 30 dakika sonra indirildiğini öne sürdü.

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CHP'nin Mudanya ve Kırşehir'de astırdığı "128 milyar dolar nerede?" afişlerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması başlatılması tartılmalara neden olurken CHP'li Barış Yarkadaş'ın Twitter'daki iddiası gündeme oturdu.

Paylaşımında, "CHP'nin Fındıklı'da astığı '128 milyar dolar nerede?' başlıklı afişleri polis tarafından 30 dakika sonra indirildi. CHP Rize İl Başkanlığı ise bilboardları kiralayan şirketin rezerve yapmamasından dolayı afişleri asamıyor. Siz afişleri indirin ey AK Parti! Biz her koşulda soracağız!" diyen CHP'li Yarkadaş "CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ile az önce konuştum. Saltuk Deniz, 'Fındıklı İlçe Başkanımız Kadirhan Kadıoğlu ve ilçe yöneticilerimiz ile afişlerimizi astık, bir süre sonra indirildiği haberi geldi. Buna rağmen 128 milyarın akıbetini soracağız. Cevabını da alacağız' dedi." ifadelerini kullandı.

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