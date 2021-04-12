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TBMM Başkanı Şentop'tan Türk Kızılay'ına destek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Kızılay'ın “Teşekkür ve Dayanışma Programı"na video mesaj göndererek, "153 yıldır büyük bir güvenle emanetlerimizi teslim ettiğimiz Kızılay, iyiliğin yeryüzünde yayılmasının teminatıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iyiliğin simgesi Kızılay’ımıza insanlığa umut olma yolunda destek olacağız." dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Kızılay'ın “Teşekkür ve Dayanışma Programı"na video mesaj göndererek, "153 yıldır büyük bir güvenle emanetlerimizi teslim ettiğimiz Kızılay, iyiliğin yeryüzünde yayılmasının teminatıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iyiliğin simgesi Kızılay’ımıza insanlığa umut olma yolunda destek olacağız." dedi.
Şentop, iyiliğin bulaşıcı olduğunu belirterek, "Gelin birbirimizi iyilik yolunda teşvik edelim" ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop mesajında, Kızılay’ın bağışçılarını, destekçilerini ve gönüllülerini bir araya getirdiği 'Dayanışma ve Destek Gecesi'nin, insanlığın iyilik yolunda attığı büyük adımlardan biri olmaya devam ettiğini belirterek, "Kızılay deyince hepimiz gibi benim de zihnime; nerede bir afet olsa, en ön safta gördüğümüz kırmızı hilal’i, beyaz çadır’ı ile koşturan iyilik neferlerimiz geliyor. Dünyanın neresi hangi millet olduğu fark etmeksizin yardım elimiz olan hilal-i ahmerimiz iyiliğe olan inancımızı dipdiri tutuyor." dedi.

Şentop, hayatın içinde bazen küçük iyilikleri göz ardı ettiğimizi, büyük iyilikler yapılması gerektiğini düşündüğümüzü kaydederek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Oysa samimiyetle yapılan en küçük iyilik tahmin edemeyeceğimiz güzelliklere vesile olur. Bu sebeple iyilik yapmak için elimize büyük fırsatlar geçmesini beklemeden en küçük imkânda dahi harekete geçmeliyiz. Nitekim bizleri bu akşam burada, Kızılay çatısı altında buluşturan işte bu harekete geçme çabasıdır. Her birimizin fert olarak yaptığı iyilikler dünya nazarında küçük birer izler olsa da bir araya gelindiğinde devasa güzelliklerin şahitleri oluyoruz."

"153 yıldır büyük bir güvenle emanetlerimizi teslim ettiğimiz Kızılay, iyiliğin yeryüzünde yayılmasının teminatıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iyiliğin simgesi Kızılay’ımıza insanlığa umut olma yolunda destek olacağız." diyen Meclis Başkanı Şentop, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"İyilik bulaşıcıdır. Gelin birbirimizi iyilik yolunda teşvik edelim. Veren el ile alan el arasında köprü olan Kızılay’ımıza imkânlarımız dahilinde destek olalım."

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