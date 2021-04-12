Altın ne zaman zirveyi görecek? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarih verdi

Geçtiğimiz yıl rekor kıran gram altın bu yıl yatırımcısına beklediğini henüz vermedi. Özellikle yüksek fiyattan altın alanların gözü piyasalarda... Gram altın yeniden rekor seviyeleri görür mü? Şuan ki fiyatlardan altın alınır mı?

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Geçen haftanın son işlem gününde 454-461 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 458 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 457 liradan alıcı buluyor.

Peki altın fiyatları yükselecek mi? Yatırımcılar için şuan alım fırsatı mı? Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş yaz aylarına işaret etti ve şunları kaydetti:,

"Yaz aylarına dikkat"

Altın yatırımcısı düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeli. Kısa vadeli geri çekilmeler alım fırsatı verecektir. Mayıs haziran aylarına dikkat çekmek istiyorum. Gram altın TL fiyatı 470-480 seviyesi yukarı yönlü kırılabilir yükselişlerini 508-515 lira aralığına kadar devam ettirebilir.

"600 lirayı görebilir"

Biraz daha yaz aylarına baktığımız zaman gram altın TL fiyatında 540-560 lira aralığı yukarı yönlü kırılabilir ve yükselişlerini 600 liraya kadar devam ettirebilir. Gram altında geçen yılın zirvesi 540 seviyesi idi. Bu yıl yaz aylarında yükselişlerin 600 seviyesine kadar devam edeceğini ön görüyorum. Bu düşüler son alım fırsatı olarak değerlendirmeli.