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Olay yeri Tokat! 3 gün önce satın aldığı otomobil alev alev yandı

 TOKAT'ta, güvenlik görevlisi Osman Coşkun'un 3 gün önce satın aldığı otomobili seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. 

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Bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan Osman Coşkun(39), yeni aldığı otomobiliyle işe giderken, aracın motor kısmı alev aldı. Yol kenarına çektiği aracından inen Coşkun, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

"Bugün çalıştırdık ama aracımız yandı"

Otomobili 3 gün önce galeriden 70 bin liraya satın aldığını söyleyen Osman Coşkun, "Aracımı çalıştırdım işe gidiyordum. Araba bir anda duman sonra alev aldı, itfaiyeci arkadaşlar geldi söndürdü. En azından canımızda bir şey yok. Cuma günü aldım. Hafta sonu kısıtlaması vardı, kullanamamıştım. Bugün çalıştırdık ama aracımız yandı" dedi. 

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