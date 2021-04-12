İSTANBUL Cihangir'de bir kadına tacizde bulunurken güvenlik kamerasına yansıyan Berzan E.Ç'nin(19), polisteki sorgusunda 7 yıl önce cinsel istismara uğradığını söylediği öğrenildi.

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Cihangir Sanatkarlar Parkı'nda elinde telefon ile yürüyen kadın, arkasından gelen kişinin saldırısına uğradı. Kadın şikayette bulunmadı ancak sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis harekete geçti. Kimliği tespit edilen Berzan E.Ç., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Sancaktepe'de bir çay bahçesinde yakalandı.

Parktaki kadına tacizde bulundu

Şüphelinin ifadesinde yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu söylediği öğrenildi. Berzan E.Ç.'nin, parktaki bankta yanına oturduğu kadını rahatsız ettiği, kadının kalkarak uzaklaşmaya çalıştığı sırada tacizde bulunduğu tespit edildi.

Dayısının tecavüzüne uğramış

Berzan E.Ç.'nin 2014 yılında dayısının tecavüzüne de uğradığını söylediği belirtildi. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ndeki işlemleri biten şüpheli Berzan E.Ç. adliyeye sevk edildi. Şahıs sevk esnasında gazetecilerin sorularına, “Pişmanım” diye yanıt verdi.

“Kadın hoşuma gitti, bir anlık gaflete kapıldım”

Öte yandan adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesi de ortaya çıktı. Suçunu kabul eden ve pişman olduğunu belirten şahsın, “Kadın hoşuma gitti, bir anlık gaflete kapıldım” dediği öğrenildi.