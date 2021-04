İSTANBUL'da yeğenine cinsel istismar davasından 30 yıl hapis cezası alan T.A., öz kızına karşı cinsel istismar davasından beraat etti. Mahkemenin kararı, İstinaf Mahkemesi tarafından bozuldu.

İstanbul’da yaşayan anne G.A, 2018 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Anne G.A, kocasının yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığını belirterek, 4 yaşındaki öz kızlarına da cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ancak başlatılan soruşturma, “delil” olmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. Anne G.A’nın avukatı Taciser Ülkü Levent tarafından yapılan itiraz sonrası bu kez baba T.A, hakkında, “cinsel istismar” suçundan dava açıldı.



İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan tutuklu sanık T.A, yaptığı savunmada 6 yıllık evli olduğunu ve iki çocuğu olduğunu söyleyerek, “Çocuklarım bana çok düşkündür. Çocuklarım için her şeyi yaptım. Geceleri dahi çocuklara ben baktım. Bakımları konusunda eşime hep yardımcı oldum. Akşamları eve geldiğimde çocuklar tuvalete giderken beni isterdi. Altlarını temizleme işini ben yapardım” dedi.



"Her şey yerine oturdu"

Duruşmada ifade veren anne G.A ise kocasının telefonunda sapkın pornografik görüntüler gördüğünü ve yıkıldığını söyleyerek, “Bana yönelik de cinsel sapkınlık eğilimleri oluyordu. Yeğenimin ifadelerini okuduktan sonra yıkıldım. Bütün yaşadıklarımız gözümün önüne gelmeye başladı. Yeğenimin ifadelerinden sonra benim için her şey yerine oturdu” dedi.



"Sen yat ben giderim diyordu"

Kızının gece sık sık ağladığını bakmaya gittiğinde “baba” diye ağladığını anlatan anne G.A, “Ben çocuğun babasını özlediği için ağladığını sanıyordum. Bir dönem eşim iş yüzünden 10 gün kadar eve gelmemişti. Çocuğum mışıl mışıl uyudu. Çocuk gece her ağladığında bana, ‘Sen yat ben giderim’ diyordu” dedi.



Kızının göğüslerini sıktı

Alınan savunma ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığın kızının göğüslerini sıkmasının cinsel sebeple yapılıp yapılmadığının somut olgu olmadığını belirtti. Ayrıca mahkeme tüm dosya kapsamı incelendiğinde sanığın istikrarlı savunmaları ve savunmaların aksini ispat eden bir delil olmadığı gerekçesiyle T.A’nın beraatine karar verdi.



İstinaf kararı bozdu

Milliyet'in haberine göre verilen karara G.A’nın avukatı Taciser Ülkü Levent itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstinaf Mahkemesi, sanığın yeğenine karşı, “cinsel istismar” suçundan başka bir mahkemede yargılanıp ceza aldığını belirtti. İstinaf mahkemesi, sanığın yeniden yargılanarak hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğini belirterek kararı bozdu.