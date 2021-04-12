3 yılın sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay alarak 300 bin kapasiteli 'doktor balık' üretimine ulaştıklarını aktaran Akbaş, Türkiye'nin her bir köşesindeki güzellik merkezi, otel ve SPA gibi işletmelere doktor balık üretimi yaptıklarını söyledi.