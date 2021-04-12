Antalya'da üretti Gana'dan sipariş yağdı! Masaj etkisi yaratıyor
ANTALYA'da yaşayan girişimci Mehmet Akbaş, Garra Rufa üretimiyle yurtdışından sipariş almaya başladı.
Girişimci Mehmet Akbaş, 'doktor balıklar' olarak bilinen Garra Rufa balıklarını, 3 yıldır Antalya'daki tesislerinde ürettiklerini anlattı. Tesiste ilk olarak balıkları kuluçkada yumurtlatarak üremelerini sağladıklarını ve boyutlarına göre çeşitli havuzlara koyduklarını belirten Akbaş, 3-4 cm boyuna gelen balıkları insanlarla buluşturduklarını söyledi.
3 yılın sonunda Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay alarak 300 bin kapasiteli 'doktor balık' üretimine ulaştıklarını aktaran Akbaş, Türkiye'nin her bir köşesindeki güzellik merkezi, otel ve SPA gibi işletmelere doktor balık üretimi yaptıklarını söyledi.
Kısa süre önce Gana'ya ihracata başladıklarını belirten Mehmet Akbaş, ilerleyen dönemde Lübnan, Nijerya ve Arnavutluk'a bu balıkları ihraç edeceklerini, 2 milyon doktor balık üretim kapasitesine geçmeyi hedeflediklerini, tüm dünyaya bu balıkları tanıtmak istediklerini anlattı.
Doktor balıkların anavatanının Sivas olduğunu anlatan Mehmet Akbaş, bunların sedef, egzama, ölü deri gibi birçok cilt hastalığın tedavisinde iyi geldiğini söyledi. Doktor balıkların salgıladığı 'dithranol' enzimi vasıtasıyla ölü derileri vücuttan attığını aktaran Akbaş, balıkları üretip gelişmesi için yaklaşık 3 sene beklediklerini belirtti.