Sahurda niyet ettikten sonra ezan okunmadan su içilir mi?

11 ayın sultanı affı ve mağfireti bol Ramazan ayı bu gece kalkılacak ilk sahur ile başlıyor. Müslümanlar 2021 yılı Ramazan'ın ilk orucunu tutmak için niyet edecekler. Peki sahurda niyet ettikten sonra ezan okunmadan önce su içilir mi, bir şey yenir mi? Bu konuda Diyanet ne diyor?

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Müslüman aleminin büyük bir özlemle beklediği mübarek Ramazan ayı kalkılacak ilk sahur ile başlıyor. Bu kutsal ayı hakkıyla yaşamak isteyen müslümanların en çok merak ettiği konulardan biri de niyet ettikten sonra su içilir mi, bir şey yenir mi sorusu oldu. Peki ezan okunmadan önce niyet edildiği halde su içilir mi, bir şeyler yeni mi? Diyanet bu konuda ne diyor?

Niyet ettikten sonra ezan okunmadan su içilir mi: Sabah namazının girişi ve orucun başlangıcı imsak vakti, olarak ifade edilir. Oruca niyet etmek isteyen kişi imsak vaktinden itibaren yemek yemeyi ve su içmeyi bırakması gerekir. Oruç tutmak için yapılacak olan niyetin oruca başlama vakti olan imsak vaktine denk getirilmesi gerekli değildir. Bu nedenle imsak vaktinden önce niyet edilebilir.

Akşam yatmadan önce yemek yiyip oruç tutmak için niyet eden kişi, gece uyandığında imsak vaktine kadar yiyip içebilir. Niyet edilmiş olması orucu başlatmaz. Orucun başlama vakti imsak kesilmesidir. İmsak kesilinceye kadar niyet edilmiş olsa dahi yenilip içilir.