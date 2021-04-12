Ankara'da feci kaza! Otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti: Yaralılar var
ANKARA'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 06 BAS 241 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik levhasına çarptı ardından da devrildi. Kazada araçta bulunan E.C.Ü., K.G.Ü., Ş.Ü. ve G.Ü. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle Atatürk Caddesi'nde trafik bir süre kontrollü olarak verildi.
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