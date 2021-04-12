Oruca hangi gece kalkacağız 2021 bu gece oruç başlıyor mu?

Yaklaşık 1.5 milyar müslümanın sabırsızlıkla beklediği Ramazan ayı başlıyor. 2021 yılında Ramazan ayı bugün kalkılacak ilk sahurla başlayacak. 2021 Ramazan'ın ilk iftarı ise 13 Nisan salı günü yapılacak. Ramazan ayının bitişi ise 12 Mayıs çarşamba günü olacak. 13 Mayıs Perşembe günü Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

Abone ol

Rahmeti, affı ve bereketi bol 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. 2021 yılında nisan ayına denk gelen Ramazan'ın ilk iftarı 13 Nisan salı günü yapılacak. 30 gün sürecek olan Ramazan ayı bitişi ise 12 Mayıs çarşamba gününe denk geliyor. 13 Mayıs perşembe günü ise Ramazan bayramının 1. günü idrak edilecek. 3 gün sürecek olan Ramazan bayramı 15 Mayıs'ta sona erecek.

Niyet etmeden oruç tutulur mu?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz.

Oruca nasıl niyet edilir?

Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.