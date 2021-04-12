BIST 1.389
DOLAR 8,14
EURO 9,70
ALTIN 453,66
HABER /  DÜNYA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

Kahire'ye ziyaret düzenleyen Rus Bakan Lavrov, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi.

Abone ol

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Lavrov, ziyareti kapsamında başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü.

"Mısır en önemli ortaklarımızdan''
Açıklama yapan Lavrov, Mısır'ın Rusya’nın Orta Doğu ve Afrika kıtasındaki en önemli ortaklarından biri olduğunu ifade etti.

Rus bakan, Sisi ile görüşmesinin ardından Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Mısır'dan sonra İran'a gidecek
Kahire'de bulunan Sergey Lavrov'un, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile de görüşme gerçekleştireceği kaydedildi.

Lavrov, Mısır’dan sonra İran’ın başkenti Tahran’ı ziyaret ederek İranlı yetkililerle temaslarda bulunacak.

ÖNCEKİ HABERLER
'100 bin TL ile 1 gün geçirmek' videosuyla davalık oldular! Kafalar'a hapis şoku
Elazığ sahur vakti 2021 Elazığ Ramazan iftar saatleri
Düzce'de bal yiyen kadın baygın halde bulundu: Ölüme kadar götürüyor
Sahurda niyet ettikten sonra ezan okunmadan su içilir mi?
Tunceli sahur vakti 2021 Diyanet imsakiye takvimi
Pınar Gültekin ile ilişkisi olduğu iddia edilen eski savcı konuştu istifa sebebim...
CHP, '128 milyar dolar' hakkında Meclis'te genel görüşme açılmasını istedi
Ankara'da feci kaza! Otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetti: Yaralılar var
Süper Lig devi bombayı patlattı! Milli yıldız Türkiye'ye dönüyor
2021 Erzincan sahur ve iftar saatleri Diyanet imsakiye
Yorumlar