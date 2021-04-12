Hintli doktor 'aşılara güvenemeyiz' deyip konuştu: Artışın nedenini açıkladı

HİNDİSTAN'da pandemi hastanesi yetkililerinden Dr. S.P. Byotra, virüsün mutasyonlarının 'öngörülemez' olduğunun altını çizerek, mutasyonlar konusunda sadece aşılara güvenilmemesi ve insanların tedbirlere uyması gerektiğini belirtti.

Abone ol

Hindistan'da son 24 saatte 168 bin 912 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 13 milyon 527 bin 717 oldu. Vaka sayıları ülkede ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 30 Ocak 2020'den bu yana 'günlük en yüksek vaka artışı' olarak kayıtlara geçti. Başkent Yeni Delhi’deki koronavirüs hastanesi başkan yardımcısı Dr. S.P. Byotra, ülkede yükselen koronavirüs vakalarının mutasyonlarla ilişkili olduğunu ifade etti.



"Enfeksiyonda böylesine bir artışa şahit olmamızın ana nedeni, virüsteki mutasyonlardır" diyen Byotra, "Brezilya, Güney Afrika ve Birleşik Krallık varyantı olmak üzere üç farklı ana varyant olduğunu biliyoruz. Bu mutasyonların davranışları öngörülemez. Virüsün mutasyonu muhtemelen onu daha bulaşıcı hale getiriyor. Ancak, çalışmalar herhangi bir kesin sonuca varana kadar beklemeliyiz. Mutasyonlar konusunda sadece aşılara güvenemeyiz. Tedbirlerimizi almamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi.







Vaka sayıları rekora koşuyor

Hindistan’da son 24 saatte 168 bin 912 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Bu sayının, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek sayı olduğu kaydedildi. Hindistan, en çok vakanın bulunduğu ülkelerin yer aldığı tabloda dünya genelinde 3’üncü sıradan 2’nci sıraya yükseldi. Dünya genelinde en fazla vaka sayısına sahip olan ABD’nin ardından gelen Hindistan’da 13 milyon 527 bin 717 kişide virüs tespit edilirken; 170 bin 209 kişi de virüse bağlı nedenlerden hayatını kaybetti.