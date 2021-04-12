İZMİR'de işe gitmek için evden çıktığı sırada aniden asansörün önünde bayılan Dilay Gönen’in beyin kanaması geçirdiği saatler sonra anlaşıldı.

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İzmir’de yaşayan 38 yaşındaki Yayıncı Dilay Gönen, her zamanki gibi sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Kendisini uğurlayan annesini kapıda öpen genç kadın, asansörün çağrı düğmesine basarak beklemeye başladı. Bu sırada aniden bayılan genç kadın, ailesinin çağırdığı ambulansla hastaneye götürüldü. İlk etapta kalbinde bir problem olduğu düşüncesiyle anjiyoya alınan Gönen’in aslında sorunun kalbinde değil beyninde olduğu çekilen tomografi sonucu anlaşıldı. Acilen doktor ve hastane arayışına giren aile, Medicana International İzmir Hastanesinde görevi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun’a ulaştı.



Dilay Gönen’i gelir gelmez hiç vakit kaybetmeden hastayı anjiyoya aldıklarını anlatan Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, “Hastanın kanama riski çok yüksekti; ancak şanslı olduğu bir konu var. Anevrizma yani baloncuk patlayarak beyin damarının ucunu kapatmış. Bu nedenle kanama durmuş; ancak pıhtının çözülüp ikinci bir kanama geçirmesi an meselesiydi. Hastanın kasığından girerek beynindeki anevrizmanın içini akıllı tellerle doldurarak kanama riskini yok ettik. Bu sürede beyinde sulanma olduğu için baş ağrıları oldu. Bu nedenle belinden su alarak beynindeki kanı temizledik. Yaklaşık bir hafta sonra hastamızın baş ağrıları da geçti" dedi.







"10 gündür boynu ağrıyormuş"

Beyin kanamasının baş ve boyun ağrısı yapabildiğini anlatan Doç. Dr. Uçkun, "Hastamızın 10 gündür boynu ağrıyormuş, yastıktan olabileceğini düşünmüş; ancak beyin kanaması boyun ve ense ağrısı yapar. Aslında hastamızın 10 gündür beyin kanaması devam ediyormuş. Bu nedenle baş ağrısıyla birlikte seyreden boyun ve ense ağrılarını ciddiye almak gerekiyor" diye konuştu.



İkinci bir şans gibi

Olayın bir çarşamba günü olduğunu kendisine geldiğinde günlerden cumartesi olduğunu anlatan Dilay Gönen, "Bu kadar ciddi bir hastalığım olduğunun farkında bile değildim. Gittiğimiz ilk hastanede 24 saat bekletmişler beni, o sürede ölebilirdim. Gerçekten de bilincim yerinde değilken bile direniyormuşum. Tam bir amazon kadınıymışım meğer ve şimdi amazon bir ufaklık doğurmayı planlıyorum. Bundan sonra Yalova’da yaşayacağız, ailemle öyle bir karar aldık. Yıllardır tempolu bir çalışma sisteminin içindeydim. Artık daha steril ve sakin bir yaşantı istiyordum. Yaşadığım bu olay bu isteğimi daha da hızlandırdı. Ünlü filozof Nietzsche'nin , 'Seni öldürmeyen şey güçlendirir' sözü şu an tam da beni anlatıyor. Bir arkadaşım tişörtünü hediye etmişti. Bu sözü kendime sıklıkla hatırlatmak için tişörtünü giyiyorum" dedi.