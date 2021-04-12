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Mustafa Üstündağ aslen nereli boşandığı eşi ve sevgilisi kimdir?

Türk tiyatro oyuncusu Mustafa Üstündağ Mersin doğumlu. Eşi ile 2020 yılında boşanan Mustafa Üstündağ'ın bir çocuğu var.

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11 Şubat 1977 doğumlu olan Mustafa Üstündağ aslen Mersinli. Beş yaşındayken ablasını kaybeden Mustafa Üstündağ, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi aldı. Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği ve MSM Oyuncuları sahnelerinde rol alan Mustafa Üstündağ, Türkiye çapında şöhrete Kurtlar Vadisi dizisindeki Muro rolüyle kavuştu. 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterini canlandırmıştır.

Eşi ve çocukları kimdir?

Mustafa Üstündağ, 2010 yılında Ecem Özkaya ile evlendi. Eşi ile olan evliliği 10 yıl sonra 2020 yılında boşanmayla noktalandı. Mustafa Üstündağ'ın bu evlilikten 2013 yılında dünyaya gelen Ahmet Kaan isminde bir oğlu var. 

Mustafa Üstündağ'ın sevgilisi 


Mustafa Üstündağ oyuncu eşi Ecem Özkaya'dan boşandıktan sonra yeni aşka yelken açtı. Ünlü Oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeni sevgili Seda Torunlar ile birlikte olduğunu duyurdu. 

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